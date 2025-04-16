Рада скасувала автоматичне продовження дії патентів на ліки. Це сприятиме зниженню цін

Верховна Рада скасувала ухвалене у квітні 2022 року рішення про автоматичне продовження строку чинності прав інтелектуальної власності до припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №9383 у другому читанні підтримали 236 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що ухваленим після початку повномасштабної війни законом № 2174-IX Рада продовжила дію фактично усіх без виключення патентів на винаходи, у тому числі й тих, строк чинності яких під час дії воєнного стану сплив остаточно і продовженню не підлягав.

"В такому випадку окремі володільці патентів, зокрема на фармацевтичному ринку, посилаючись на закон № 2174-IX, отримали право захищати власне монопольне становище на ринках конкретних ліків, що призвели до збереження високих цін за умов відсутності конкуренції та одноособового впливу на ринок тощо", - вважають автори законопроєкту.

Вони вказують, що норми закону № 2174-IX також стримують розвиток економіки України, перешкоджають виходу на ринок генеричних ліків, у тому числі вітчизняного виробництва. Тому ухваленим сьогодні рішенням цей закон визнано таким, що втратив чинність.

Співавтор законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") пояснював, що ухвалення цього закону входить до переліку заходів, які передбачені рішенням РНБО для зниження цін на ліки.

"У перші місяці війни не всі підприємці могли дістатися до державних структур для продовження патентів, тому тоді це рішення було логічним. Закон продовжив дію патентів, які мали закінчитися, якби не воєнний стан. І наразі продовжені патенти заважають виходу на ринок конкурентів, запуску виробництва препаратів-генериків та, як наслідок, зниження цін на медичні препарати", - зазначав Радуцький.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.