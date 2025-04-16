Рада ліквідувала схему викупу комунального майна шляхом «невід'ємних поліпшень»

Верховна Рада скасувала механізм, який дозволяє орендарям комунального майна викуповувати поза аукціоном за умови, що вони здійснили невід'ємні поліпшення вартістю не менш ніж 25% від ринкової вартості об'єкта. Відповідний законопроєкт №12230 у другому читанні та в цілому підтримали в середу 243 народні депутати.

Закон ініціювала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

"[Закон] значно ускладнить дерибан комунальної власності на місцях, особливо у великих містах", - написала вона у Facebook.

У пояснювальній записці до проєкту закону вказано, що за період із 2019 року до серпня 2024 року в різних містах України (Біла Церква, Бровари, Вінниця, Дніпро, Житомир, Кам'янське, Київ, Кременчук, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Ужгород, Харків, Черкаси, Чернівці, Чернігів) за такою схемою приватизували 732 об'єкти комунальної власності на загальну суму 945 млн грн.

Враховуючи, що на електронних аукціонах середнє зростання стартової ціни становить 61,7%, приблизні загальні втрати бюджетів міст становлять 583 млн грн.

Водночас оцінку вартості об'єкта і невід'ємних поліпшень замовляє сам орендар, що дозволяє маніпулювати з цифрами, занизити фактичну вартість майна і в результаті купити його за безцінь без конкуренції.

Замість прямого викупу буде запроваджений обов'язковий аукціон. Орендар матиме переважне право на придбання майна за найвищою ціною, запропонованою на аукціоні. Порядок реалізації переважного права визначить Кабінет міністрів України.

Такий механізм аукціону з переважним правом вже успішно використовується у земельних торгах.

Ухвалений закон передбачає перехідний період в один рік, який дасть змогу орендарям, що отримали дозвіл на здійснення невід'ємних поліпшень та розпочали процедуру викупу, завершити викуп.