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Штраф за порушення військового обліку можна буде оплатити зі знижкою 50% у «Резерв+»
23:43 15.04.2025 |
Влітку "Резерв+" дозволить військовозобов'язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Проте, як зазначають у відомстві, громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, звільнять від його сплати.
Процедура онлайн-сплати виглядатиме наступним чином:
* подання користувачем заяви в "Резерв+" про визнання порушення;
* отримання постанови про порушення у "Резерв+";
* сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.
В Міноборони повідомляють, що після подання заяви про порушення у "Резерв+" та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.
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