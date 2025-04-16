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АНАЛІТИКА

Штраф за порушення військового обліку можна буде оплатити зі знижкою 50% у «Резерв+»

23:43 15.04.2025 |

Право

 

Влітку "Резерв+" дозволить військовозобов'язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Проте, як зазначають у відомстві, громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, звільнять від його сплати.

Процедура онлайн-сплати виглядатиме наступним чином:

* подання користувачем заяви в "Резерв+" про визнання порушення;
* отримання постанови про порушення у "Резерв+";
* сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

В Міноборони повідомляють, що після подання заяви про порушення у "Резерв+" та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

За матеріалами: Економічна правда
 

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