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В Україні відновили проведення перевірок у разі скарг працівників на приниження та цькування на роботі

23:36 15.04.2025 |

Право

 

Верховна Рада у вівторок, 15 квітня, ухвалила законопроєкт №11044 про відновлення під час воєнного стану перевірок у разі скарг на мобінг, тобто приниження і цькування на роботі. Документ підтримали 247 народних депутатів, повідомила авторка законопроєкту Юлія Гришина.

У звʼязку з повномасштабним вторгненням РФ проведення позапланових перевірок у сфері праці скасували. Законопроєкт №11044 розробили через зростання кількості звернень щодо вчинення мобінгу до Державної служби з питань праці.

У грудні 2022 року набрав чинності закон щодо запобігання та протидії мобінгу. Згідно з ним цькування працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Фізичним особам - підприємцям, які використовують найману працю, та посадовим особам за цькування на робочому місці загрожує штраф від 1700 грн до 3400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Довідка

Мобінг полягає в порушенні прав людини безпосередньо в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску задля приниження людини, задля доведення її до звільнення тощо.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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