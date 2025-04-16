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Рада дозволить Міноборони оформити власність на винаходи військовослужбовців
23:31 15.04.2025 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Цивільного кодексу щодо майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку із проходженням військової служби".
Відповідний законопроєкт №13110 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 240 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.
Метою його ухвалення у пояснювальній записці до проєкту документа вказано "нормативне врегулювання розподілу прав інтелектуальної власності на об'єкти, що створюються військовослужбовцями у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також окремих питань набуття та здійснення прав інтелектуальної власності державою в особі суб'єктів сектору безпеки і оборони".
Автори законопроєкту вважають, що правова природа військової служби не дозволяє поширити норми Цивільного кодексу щодо прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені військовослужбовцями, навіть якщо їхнє створення буде передбачено посадовими інструкціями чи відповідними службовими завданнями.
Для цього пропонується встановити, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків під час проходження військової служби, належать суб'єкту, визначеному законом.
У інших випадках Цивільний кодекс передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), спільно належать як працівникові, який створив цей об'єкт, так і юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює (якщо інше не встановлено договором).
Як повідомлялося, цей законопроєкт ініціювало Міноборони, яке й отримуватиме майнові права на винаходи військовослужбовців.
У міністерстві запевняють, що це дозволить ефективніше масштабувати інноваційні розробки, а самим військовослужбовцям обіцяють авторську винагороду.
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