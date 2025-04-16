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Україна стала на крок ближче до єдиного роумінгу з ЄС
17:20 15.04.2025 |
Міністерство цифрової трансформації України оголосило, що українці за кордоном зможуть продовжувати використовувати тарифи свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв'язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану.
Як йдеться у заяві Мінцифри, Парламент ухвалив законопроєкт № 12150, який є останнім необхідним законодавчим кроком для початку переговорів до політики Roam like home (RLAH).
Завдяки цьому українські та європейські оператори зможуть легше обмінюватися послугами та співпрацювати. Регулятор НКЕК отримає необхідні повноваження для контролю доступу до мереж та вирішення спорів між операторами, а Україна стане на крок ближче до повної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.
Після того, як закон підпише Президент України, Європейська комісія оцінить ухвалені закони, а вже тоді розпочнуться переговори про приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС.
Нагадуємо, що RLAH це послуга, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS та передавати дані включені через пакет послуг українських операторів без додаткової плати. Водночас мешканці країн ЄС зможуть скористатися такими ж перевагами в Україні.
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