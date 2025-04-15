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Українське прислів'я
Рада підтримала скасування спецпенсій прокурорам
15:47 15.04.2025 |
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12278 про ліквідацію спецпенсій прокурорам, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Телеграм-каналі.
За його словами, на пленарному засіданні парламенту у вівторок рішення підтримали 239 народних депутатів, тоді як 26 березня не вистачило трьох голосів для прийняття проєкту закону за основу.
"Прийняли. Поки в першому. Але обовʼязково дотиснемо касти і в цілому", - додав Гетманцев.
Раніше Гетманцев пояснював, що законопроєктом скасовуються норми, які дають прокурорам можливість отримувати пенсію у 35 років в сотні тисяч гривень. Також голова комітету був переконаний, що це не є основним джерелом їх доходів.
"Це законопроєкт, який прямо торпедує особистий клановий інтерес кланової корупційної системи, що утворилася, зміцнилася протягом 30 років у нашій державі та харчується нашими грошима і майбутнім наших дітей", - наголошував Гетманцев.
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