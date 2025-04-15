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Зеленський підписав законопроєкт про знижку в 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

23:43 14.04.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №12093, яким регулюються механізми притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

"Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку! (...) Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані - звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+", - написала Черногоренко у Facebook в понеділок, 14 квітня.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" 13 березня.

Запропоновані законопроєктом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, і нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8,5 тис. грн) через самостійне ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через електронний кабінет.

Передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, і очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян.

Законопроєкт пропонує доповнити КУпАП ст. 279-9 "Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку і порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якщо особа не заперечує допущене порушення і згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності".

А також ст. 300-3 "Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у випадках, коли особа не заперечує допущене порушення і згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності".

Крім того, пропонується внести низку змін до низки інших статей КУпАП для приведення їх у відповідність до зазначених нових норм.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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