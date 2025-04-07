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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав скандальний закон, який обмежує можливість повертати вкрадену землю державі

12:47 07.04.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".

Відповідний законопроєкт №12089 повернуто з підписом голови держави 7 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 12 березня. Ухвалення законопроєкту викликало суперечливу реакцію суспільства: на його підтримку висловилися багато бізнесменів, натомість громадські активісти закликали накласти на нього вето.

Ухвалений закон суттєво обмежує можливості для держави або місцевих громад вимагати повернення нерухомості (зокрема, земельних ділянок), що була незаконна передані у приватну власність, а потім перепродана новому власнику, який не знав про її незаконне походження (добросовісний набувач).

Згідно із ухваленою редакцією закону, держава та місцева влада не зможуть вимагати у суді повернення незаконно переданого у приватну власність нерухомого майна, якщо з моменту його передачі минуло понад 10 років, а її власник за цей час змінився і може вважатися добросовісним набувачем.

Ця норма не поширюватиметься на випадки, якщо майно на момент вибуття з володіння держави або територіальної громади належало:

* а) до об'єктів критичної інфраструктури;
* б) до об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
* в) до об'єктів та земель оборони;
* г) до об'єктів або територій природнозаповідного фонду, за умови наявності підтвердних документів про статус таких об'єктів (територій) на момент вибуття з володіння;
* ґ) до гідротехнічних споруд, за умови наявності підтвердних документів про статус таких об'єктів на момент вибуття з володіння;
* д) до пам'яток культурної спадщини, які не підлягали приватизації.

У таких випадках можливість повернути нерухомість до державної або комунальної власності через суд залишається, але влада має обов'язково компенсувати добросовісному набувачеві ринкову вартість такого майна.

Водночас закон встановлює, що якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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