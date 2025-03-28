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АНАЛІТИКА

Робота над законопроєктом про демобілізацію триває - Черногоренко

13:15 28.03.2025 |

Право

 

Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ продовжують працювати над законопроєктом щодо демобілізації, заявила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Міністерство оборони разом з Генеральним штабом веде роботу з підготовки цього законопроєкту... позиція Генерального штабу, позиція головкому, начальника Генерального штабу дуже важлива для цього законопроекту, тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій, які зараз ведуться нашими військовослужбовцями", - сказала Черногоренко під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

Вона підкреслила, що усі розуміють соціальну значимість цього законопроєкту.

"Тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо", -зазначила Черногоренко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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