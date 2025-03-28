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АНАЛІТИКА

Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи

23:50 27.03.2025 |

Право

 

Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер прийняла у цілому законопроєкт №10164-1 щодо вдосконалення регулювання надомної та дистанційної роботи.

Згідно із стенограмою засідання, розміщеною на сайті Ради, таке рішення підтримали 295 народних депутатів.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, серед основних змін - надомні та дистанційні працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором.

Крім того, у випадку, коли є дитина до 14 років, яка навчається дистанційно, законом надається можливість переходити на надомну або дистанційну роботу за погодженням із роботодавцем.

Крім того, закон підвищує рівень соцзахисту працівників, які працюють дистанційно та створює комфортніші умови роботи у сучасних реаліях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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