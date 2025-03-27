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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про створення національної системи реагування на кібератаки

14:54 27.03.2025 |

Право

 

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів, повідомив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у Telegram.

"Це закон, який формуватиме принципи з кіберзахисту державних інформаційних ресурсів. Простою мовою це все що стосується цифрових мереж, сервісів, які надає держава, громадянам України", - зазначив Федієнко.

Як пише Укрінформ, документ передбачає зміцнення національної системи кіберзахисту, розширює повноваження спеціалізованих структур із залученням фахівців з приватного сектору, а також запроваджує комплексну систему реагування на кібератаки у відповідності до європейських стандартів кібербезпеки.

Також встановлюється необхідність створення професійної мережі фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців.
Закон передбачає створення та забезпечення функціонування нацсистеми реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози щодо інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Забезпечувати функціонування такої системи буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

До складу національної системи реагування на кібератаки увійдуть: CERT-UA та галузеві і регіональні команди реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози, що створюються органами держвлади або місцевого самоврядування.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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