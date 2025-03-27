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Рада схвалила законопроєкт, який наближує ринок автоперевезень до стандартів ЄС
14:04 27.03.2025 |
Верховна Рада ухвалила в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 4560, що дозволяє адаптувати український ринок послуг автомобільного транспорту до стандартів Євросоюзу.
Як повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій, за відповідне рішення проголосували 267 нардепів.
За словами міністра Олексія Кулеби, ухвалений документ є ключовим для інтеграції українських перевізників до європейського транспортного простору.
"У першу чергу він спрямований на посилення конкурентоспроможності українських перевізників на ринку послуг ЄС. Окрім цього, схвалені норми дозволяють підвищити рівень та якість надання послуг з перевезень, забезпечити цифровізацію сервісів для перевізників. Вдячний народним депутатам за підтримку урядового законопроєкту для забезпечення євроінтеграції України", - зазначив він.
Зазначається, що схвалений законопроєкт дозволяє імплементувати норми Регламенту Євросоюзу № 1071/2009 у національне законодавство. Зокрема, йдеться про особливості ліцензування перевізників. Серед них:
* механізм "доброї репутації" для компаній, що займаються автомобільними перевезеннями. Тобто для отримання ліцензії та введення діяльність необхідна буде відсутність звинувачень у тяжких кримінальних злочинах або відсутності санкцій, накладених, зокрема, за тяжкі порушення законодавства стосовно здійснення автомобільних перевезень;
* відповідне фінансове становище для запуску та управління компаніями, що здійснюють перевезеннями. Це може банківська гарантія або страхування.
* професійна компетентність менеджерів управителів транспортних компаній.
Законопроєкт також передбачає, що вся інформація щодо автомобільного перевізника буде акумулюватись за допомогою Єдиного комплексу інформаційних систем безпеки автомобільного транспорту (ЄКІС).
Документ передбачає перехідний період в один рік. Тобто норми законопроєкту наберуть чинності через рік після публікації підписаного закону. Таким чином, підтверджувати оновлені ліцензійні умови потрібно буде, коли законопроєкт набере чинності.
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