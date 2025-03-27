Рада підтримала законопроєкти щодо «промислового безвізу» з ЄС

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкти, які адаптують українське законодавство у сферах ринкового нагляду, акредитації та технічного регулювання до європейських норм.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що законопроєкт №12221 адаптує українське законодавство у сфері акредитації та технічного регулювання до вимог ЄС, імплементуючи рекомендації європейських експертів згідно з Регламентом 765 та Рішенням 768.

Зокрема, законопроєкт запроваджує взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.

Документ підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари, встановлює правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА, передбачає збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації та визначає умови для проведення транскордонної акредитації.

У міністерстві зауважують, що більшість цих змін набудуть чинності одночасно з початком дії Угоди АСАА.

Зі свого боку законопроєкт №12426 запроваджує сучасні європейські стандарти безпеки нехарчової продукції, посилює захист прав споживачів і покращує умови для чесної конкуренції.

"Нові правила допоможуть краще контролювати продукцію, зокрема ту, що продається онлайн або завозиться з-за кордону. Це захистить споживачів від небезпечних товарів. Також зміни створять чесні умови для бізнесу: сумлінні підприємці отримають підтримку, а недобросовісна конкуренція зменшиться. У майбутньому нові правила допоможуть українським товарам легше потрапляти на європейські ринки, тому що стандарти якості в Україні та ЄС стануть схожими. Це ще один важливий крок до підписання Угоди АСАА та до того, щоб Україна стала частиною Європейського Союз», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Як повідомляв Укрінформ, Україна кілька років готується до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), так званого «промислового безвізу», з ЄС. Йдеться про взаємне визнання сертифікатів, виданих обома сторонами. Після цього українським експортерам більше не доведеться витрачати час і гроші на повторну сертифікацію своєї продукції для її продажу в Європі.

На першому етапі «промисловий безвіз» діятиме для трьох пріоритетних секторів: машини, низьковольтне обладнання та електромагнітна сумісність. Надалі ж його дію можуть розширити - загалом на 27 секторів промисловості. За оцінками експертів, укладення Угоди АССА сприятиме зменшенню експортних витрат на постачання відповідної продукції на 4,9%, а витрат на її імпорт - на 2,3%.