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«Промисловий безвіз»: Рада підтримала вдосконалення ринкового нагляду та системи акредитації
17:55 26.03.2025 |
Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядові законопроєкти №12221 та №12426, що адаптують українське законодавство у сфері ринкового нагляду, акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання до європейських норм.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Так, законопроєкт №12221 наближає до європейських норм українське законодавство у сфері акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання.
Законопроєкт пропонує, зокрема, такі нововведення:
* запроваджує взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та Європейського Союзу. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам;
* підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари;
* встановлює правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА (угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів, - ред.);
* передбачає збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації;
* визначає умови для проведення транскордонної акредитації.
Більшість цих змін набудуть чинності одночасно з початком дії Угоди АСАА.
Своєю чергою законопроект щодо удосконалення державного ринкового нагляду (№12426) впроваджує найновіші європейські стандарти безпеки нехарчової продукції та захисту прав споживачів, а також створює кращі умови для чесної конкуренції на ринку.
Законопроєкт пропонує, зокрема, наступні зміни:
* посилення захисту прав споживачів. Завдяки впровадженню європейських норм держава зможе ефективніше контролювати відповідність нехарчової продукції встановленим вимогам. Законопроєкт також встановлює правила для тих, хто допомагає продавати товари онлайн (наприклад, маркетплейси, які зберігають, пакують і відправляють товари). Це дасть можливість швидше реагувати на скарги та захищати права покупців;
* обов'язкова наявність уповноважених представників. Для деяких видів товарів, таких як електроніка, засоби захисту та іграшки, виробник або той, хто їх ввозить в Україну, повинні будуть мати свого представника в нашій країні. Це допоможе швидше виявляти та розв'язувати проблеми з небезпечними товарами;
* нагляд за онлайн-продажами. Товари, які купуються через інтернет або замовлені іншим способом без особистого огляду, будуть перевірятися державою. Тобто, як у звичайних магазинах, так і в онлайн-магазинах будуть однакові правила. Це зробить конкуренцію чеснішою, а товари безпечнішими для покупців;
* нові правила перевірки товарів на митниці. Законопроєкт чітко описує, як митниця та органи, що перевіряють якість товарів, будуть працювати разом. Такий підхід прискорить перевірки та зменшить ризики. Обмін інформацією між комп'ютерними системами буде відбуватися автоматично. Якщо для підтвердження безпеки товару потрібні лабораторні дослідження, товар не буде довго затримуватися на митниці, що заощадить час та гроші імпортерів;
* співпраця для ефективного ринкового нагляду. Бізнес-асоціації, державні органи, митниця та споживачі зможуть взаємодіяти більш тісно. Підприємства отримають можливість ініціювати перевірки, укладати меморандуми з регуляторами та брати участь у навчальних заходах, спрямованих на підвищення безпеки продукції;
* національна стратегія ринкового нагляду. Для забезпечення чітких правил і підвищення рівня безпеки на ринку впроваджується Національна стратегія ринкового нагляду. Це дасть бізнесу розуміння майбутніх вимог та рішень, допоможе підприємцям планувати свою діяльність та сприятиме максимальній прозорості у сфері ринкового нагляду.
Що таке "промисловий безвіз"
Як повідомлялося, Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.
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