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Рада хоче запровадити ринковий нагляд за продукцією, що продається в інтернеті
17:03 26.03.2025 |
Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог ЄС, чим має намір запровадити ринковий нагляд за продукцією, яка продається через інтернет.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
Законодавчу ініціативу №12426 підтримали 286 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується імплементувати норми Регламенту ЄС №305/2011 1020 в національне законодавство про державний ринковий нагляд.
Зокрема, передбачається запровадження ринкового нагляду за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі.
При цьому чітко регламентовано порядок проведення перевірок характеристик продукції, що надається на ринку через торгівлю онлайн чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі.
Визначається, що державний ринковий нагляд - це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.
Пропонується визначити, що заходами державного ринкового нагляду є:
1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);
2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:
* обмеження надання продукції на ринку;
* заборону надання продукції на ринку;
* вилучення продукції з обігу;
* відкликання продукції;
3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.
Очікується, що ухвалення закону забезпечуватиме здійснення державного ринкового нагляду у відповідності до вимог ЄС, що сприятиме подальшому прискоренню інтеграційних процесів наближення українського ринку до внутрішнього ринку ЄС та укладенню Угоди АСАА («промисловий безвіз») між Україною та ЄС, а також забезпечить належний захист суспільних інтересів і створить умови для добросовісної конкуренції.
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