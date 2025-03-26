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Президент підписав закон про посилення контролю за обігом харчових добавок
13:59 26.03.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових добавок (№4122-IX), повідомила пресслужба Верховної Ради.
Згідно з повідомленням, закон запроваджує термін "дієтична добавка", визначає механізми введення БАДів в обіг і посилює відповідальність за їхнє виробництво та реалізацію.
Крім того, він передбачає затвердження переліку вітамінів, мінеральних речовин, а також їх максимально допустимих доз, що дозволені до застосування у дієтичних добавках.
Дієтичні добавки реалізуються дозовано як фасований харчовий продукт у формі капсул, пастилок, пігулок, саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших схожих формах рідин та/або порошків.
Закон усуває можливість реєстрації ліків під виглядом БАДів, що знижує ризики для здоров'я споживачів.
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