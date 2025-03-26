Україна ухвалить новий Митний кодекс за стандартами ЄС у 2026 році - Мінфін

Проєкт нового Митного кодексу України на основі законодавства ЄС буде завершено до кінця квітня 2025 року, а його остаточне схвалення Верховною Радою заплановано на січень 2026 року.

Про це під час засідання Керівного комітету з розробки нового Митного кодексу України повідомив заступник Міністра фінансів Юрій Драганчук, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство фінансів України.

Зазначається, що усі досягнення у цьому напрямку, які будуть здійснені до 1 вересня, стануть частиною звіту 2025 року та вплинуть на оцінку готовності України до вступу в ЄС.

Заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов підкреслив, що Митний кодекс є основою Митного союзу, без якого вступ до ЄС неможливий. За його словами, підготовка нового кодексу зараз є пріоритетом для Держмитслужби, і перша версія документа має бути готова до початку травня.

За словами директора Департаменту митної політики Мінфіну Олександра Москаленка, у квітні планується закінчити підготовку тексту, у травні розпочати його переклад, а у червні текст буде передано для оцінки експертам DG TAXUD. До парламенту законопроєкт надійде не пізніше 31 серпня, а в жовтні його планують розглянути в першому читанні, щоб після доопрацювання у січні 2026 року ухвалити як закон. Після прийняття кодексу Україна очікуватиме на оцінку Європейського Союзу, одночасно розробляючи необхідні підзаконні акти.

"Наша мета - щоб у 2027 році в Україні повністю запрацювало митне законодавство, відповідне законодавству ЄС. Ми готові до такого амбітного підходу", - наголосив він.

Зауважується, що такий таймлайн затверджено рішенням Керівного комітету з підготовки нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС.

Крім того, представник DG TAXUD Томаш Міхалек підтвердив готовність надавати технічні консультації українській стороні та експертизу розроблених документів.

Як повідомлялося, розробка Митного кодексу розпочалася у березні 2024 та спрямована на виконання вимог до України як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Для цього сформовано 15 робочих груп, до складу яких увійшли представники Мінфіну, Держмитслужби, експерти Програма ЄС з підтримки системи управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) та Проєктного офісу реформ при Мінфіні.