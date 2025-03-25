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АНАЛІТИКА

Рада спростила виділення землі під будівництво вишок мобільного зв'язку

15:48 25.03.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила доопрацьований з урахування пропозицій Президента закон, який спрощує процедуру передачі земельних ділянок під розгортання мереж мобільного зв'язку.

Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Парламент підтримав законопроєкт №9549, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку. Оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій. Строки в середньому скорочуються із 6 до 3 місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів», - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що завдяки документу також буде спрощено умови для відновлення зв'язку на деокупованих територіях, зокрема в районах, де проходили активні бойові дії.

«Завдяки новому закону операторам вдасться розміщувати тимчасові споруди зв'язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і так повертати зв'язок та інтернет українцям», - додав віцепрем'єр-міністр.
 

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