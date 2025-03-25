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Українське прислів'я
Довкола земельного закону про добросовісного набувача почалася битва петицій
15:52 24.03.2025 |
Прихильники й противники закону про добросовісного набувача (який обмежує термін, протягом якого незаконно відчужені землі можна повернути у державну та комунальну власність) почали битву петицій на сайті президента України.
Минулого тижня петицію з закликом ветувати закон запустив колишній мер Глухова, бізнесмен Мішель Терещенко.
Станом на 14:40 понеділка, 24 березня, її підписали понад 18 000 людей.
"Усупереч назві, законопроєкт спрямований на захист недобросовісних набувачів, тих, хто незаконно, через підставних осіб, отримав у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Ідеться про ліси, водойми та прибережні смуги, пам'ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно-заповідного фонду", - йдеться в петиції.
У ній вказано, що норми законопроєкту мають зворотну дію в часі, тому повернути землі, за якими зараз тривають суди, буде неможливо.
За закон про добросовісного набувача проголосували 273 депутатів парламенту. Його публічно підтримали багато представників бізнесу, зокрема фігуранти земельних скандалів Ігор Мазепа (Concorde Capital) та Олександр Косован (MacPaw).
Ініціатор закону Ігор Фріс у понеділок повідомив, що представники бізнесу зареєстрували контрпетицію.
"Закон врегульовує ситуацію, коли особа, яка придбала майно або земельні ділянки, не знала, і не могла знати, що відповідні об'єкти було відчужено незаконно. Такий підхід є вкрай важливим для розвитку бізнес-спільноти (національної чи міжнародної), оскільки інвестори не мають бути відповідальними за помилки, допущені органами державної влади у далекому минулому", - йдеться в петиції.
Її ініціатор вважає, що десяти років більш ніж достатньо для перегляду законності дій щодо набуття особою права власності.
Згідно з законом, право на витребування зберігається для особливих категорій майна: об'єктів критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів державної власності, об'єктів культурної спадщини, об'єктів природно-заповідного фонду, гідротехнічних споруд тощо.
Закон також передбачає, що у разі витребування майна на користь держави чи громади, вони мають спочатку внести ринкову вартість майна на депозитний рахунок суду для компенсації добросовісному набувачу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
* Мета законопроєкту про добросовісного набувача - посилити захист прав людей та організацій, які добросовісно (тобто не знаючи про можливі проблеми) придбали майно, особливо у випадках, коли це майно раніше належало державі чи територіальній громаді.
* Законопроєкт є продовженням історії з кримінальною справою проти Мазепи, якого підозрюють у незаконному заволодінні земель та гідротехнічних споруд у Київській області.
* У квітні 2024 року Рада підприємців запропонувала владі "обнулити" такі справи.
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