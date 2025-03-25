Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адміністративних судів

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний законопроєкт №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, який передбачає створення двох спеціалізованих адмінсудів.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Відповідний закон також був одним із "прострочених маяків" МВФ, дедлайн за яким закінчився 31 грудня 2024 року.

Документ передбачає створення двох судів: Спеціалізованого окружного адміністративного суду, а також Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів України має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.

Також має бути сформована Експертна рада судів. До її складу увійдуть шість осіб: троє - від Ради суддів України та троє - від міжнародних і іноземних організацій.

Як повідомлялося, у лютому Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду.