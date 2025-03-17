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АНАЛІТИКА

Президент підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни

11:55 17.03.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни, повідомляє сайт Верховної Ради.

Згідно з інформацією на сайті, закон з підписом глави держави повернувся у парламент у понеділок.

Як повідомлялось, Верховна Рада повторно прийняла закон (№12378) про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану з пропозиціями президента 25 лютого.

Після того, як народні депутати прийняли закон 15 січня, президент не погодився із редакцією нових частин ст. 2 та 7 закону, і запропонував їх виключити. Згідно з цими статтями, в період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ можуть направлятися до інших держав, а президент України приймає рішення про таке направлення, крім випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави, що здійснює збройну агресію проти України, для відбиття такої агресії. Зеленський обгрунтував свої пропозиції тим, що дані положення регулюють Конституція та інші закони.

Відповідно до закону у період дії воєнного стану з'єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав з метою здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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