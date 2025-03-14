Рада змінить систему управління арештованими активами: їх поділять на прості та складні

В антикорупційному комітеті Верховної Ради пропонують нову модель управління арештованими активами. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна.

Це доопрацьований до другого читання варіант, прописаний у законопроєкті 12374-д.

У новій моделі активи пропонується розділити на прості (одиничні квартири, автомобілі тощо) та складні (єдині майнові комплекси, виробничі лінії, частки в статутному капіталі підприємств).

"Першими можна управляти - наприклад, просто шляхом передання в оренду. Управління другими потребують специфічних знань, досвіду, часто - вкладень оборотного капіталу", - пояснила нардепка.

Відповідно до типу активу існуватимуть два механізми пошуку управителя.

Для простих активів управителя визначатимуть у два етапи. Під час першого відбиратимуть претендентів до пулу кваліфікованих учасників. Другий етап - це проведення серед них аукціону з пошуку управителя на Prozorro. Претенденти завчасно не знатимуть про те, які активи будуть виставлені на аукціон. Переможцем аукціону стане учасник, який запропонує найнижчий розмір винагороди (відсоток з прибутку) від управління активом.

"Претендентами на управління простими активами можуть бути фізичні особи-підприємці або юридичні особи, які відповідають чітко визначеним у законопроєкті критеріям. Не пов'язані з власником арештованого активу чи підозрюваними/обвинувачуваними у справі, у якій арештовано активи. Не є причетними до корупційних злочинів чи порушень антимонопольного законодавства. Мають підтверджений досвід у певній сфері, наприклад, посередницькій діяльності зі здавання в оренду рухомого та нерухомого майна тощо", - пояснила Анастасія Радіна.

Для складних активів управителів також шукатимуть через аукціон на Prozorro. Але дані про актив буде оприлюднено в е-системі заздалегідь. Це пов'язано з тим, що складний актив може бути специфічним та потребуватиме наявності певних ліцензій і досвіду.

"Обмежувати учасників пулом попередньої кваліфікації недоцільно - так на аукціон може взагалі ніхто не прийти. Однак процедура формування кваліфікаційних вимог і перевірка учасників на відповідність ним матиме більше запобіжників від зловживань, ніж є зараз. Для цього пропонується утворити комісію, до якої буде залучено не тільки представників АРМА, а й представників бізнес-омбудсмена, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Міністерства економіки України. Такий склад комісії слугуватиме запобіжником від потенційних корупційних ризиків та необґрунтованих відмов у проходженні кваліфікації", - зазначила голова антикорупційного комітету.

Процедура добору управителя виглядатиме наступним чином: суб'єкти підприємницької діяльності ознайомлюються з інформацією про актив на Prozorro та подають свої пропозиції. Комісія перевіряє їх на відповідність критеріям. Потім на Prozorro відбувається аукціон, переможцем якого стане суб'єкт, що запропонує реалістичну найнижчу винагороду за управління активом.