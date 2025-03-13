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Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання за кордоном
22:26 13.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання (№ 4265-IX), здобутого за кордоном, повідомила прессслужба Верховної Ради.
Зазначається, що винятком є держава, що визнана парламентом державою-агресором або державою-окупантом. Порядок затвердження освітніх документів визначатиме уряд України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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