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АНАЛІТИКА

Рада звільнила від сплати штрафу осіб, які проходять військову службу, але не оновили свої дані щодо обліку - Іонушас

13:53 13.03.2025 |

Право

 

Верховна Рада звільнила від сплати штрафу військовослужбовців, які проходять військову службу, але не оновили свої дані щодо військового обліку, повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу").

"Цілком зрозуміло, що деякі наші громадяни - на передовій, на фронті й не всі змогли оновити свої дані... Цим законопроєктом передбачається можливість звільнити їх від сплати штрафу", - сказав Іонушас на брифінгу у четвер.

Він також зазначив, що закон надає можливість у випадку, якщо особа подає в електронному вигляді за допомогою ЕЦП (електронний цифровий підпис - ІФ-У), заяву, що вона погоджується з накладенням на неї адміністративного стягнення і має бажання, щоб справа розглядалася за її відсутність, сплатити штраф у розмірі 50% від нижньої границі штрафу - 8 тис. 500 грн. Він нагадав, що в особливий період, який наразі діє, передбачена санкція за непоновлення інформації щодо військового обліку у розмірі від 17 тис. до 25 тис. грн.

Він також нагадав, що в травні минулого року набули чинності зміни до законодавства, які передбачали необхідність громадянам оновити свої дані щодо військового обліку до 16 червня 2023 р.

Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер прийняла закон №12093 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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