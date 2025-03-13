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Рада звільнила від сплати штрафу осіб, які проходять військову службу, але не оновили свої дані щодо обліку - Іонушас
13:53 13.03.2025 |
Верховна Рада звільнила від сплати штрафу військовослужбовців, які проходять військову службу, але не оновили свої дані щодо військового обліку, повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу").
"Цілком зрозуміло, що деякі наші громадяни - на передовій, на фронті й не всі змогли оновити свої дані... Цим законопроєктом передбачається можливість звільнити їх від сплати штрафу", - сказав Іонушас на брифінгу у четвер.
Він також зазначив, що закон надає можливість у випадку, якщо особа подає в електронному вигляді за допомогою ЕЦП (електронний цифровий підпис - ІФ-У), заяву, що вона погоджується з накладенням на неї адміністративного стягнення і має бажання, щоб справа розглядалася за її відсутність, сплатити штраф у розмірі 50% від нижньої границі штрафу - 8 тис. 500 грн. Він нагадав, що в особливий період, який наразі діє, передбачена санкція за непоновлення інформації щодо військового обліку у розмірі від 17 тис. до 25 тис. грн.
Він також нагадав, що в травні минулого року набули чинності зміни до законодавства, які передбачали необхідність громадянам оновити свої дані щодо військового обліку до 16 червня 2023 р.
Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер прийняла закон №12093 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
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