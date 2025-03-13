Рада спростила механізм притягнення осіб до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку - нардеп

Верховна Рада удосконалила механізм притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

За відповідний закон №12093 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в цілому проголосували 240 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної ради у четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграм.

Законопроєкт надає можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних.

Згідно з пояснювальною запискою, запропоновані зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника, резервіста.