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Рада спростила механізм притягнення осіб до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку - нардеп
13:49 13.03.2025 |
Верховна Рада удосконалила механізм притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.
За відповідний закон №12093 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в цілому проголосували 240 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної ради у четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграм.
Законопроєкт надає можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних.
Згідно з пояснювальною запискою, запропоновані зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника, резервіста.
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