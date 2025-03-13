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Рада гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку
11:57 13.03.2025 |
Верховна Рада має намір гарантувати грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Документ передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби", - написав Гончаренко у Телеграм.
За його словами, законопроєкт №11495 про внесення змін до ст. 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану в першому читанні підтримали 290 народних депутатів на пленарному засіданні у четвер.
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