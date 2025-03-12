Штрафи від ТЦК можна буде сплатити у «Резерв+» ─ ще й зі знижкою

Міністерство оборони розширює можливості для військовозобов'язаних. Незабаром штрафи від ТЦК можна буде оплачувати онлайн через застосунок «Резерв+». Це стане можливим після ухвалення законопроєкту №12093. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Як працюватиме нова система сплати штрафів ТЦК?

За словами Черногоренко, документ прибирає бюрократичні перепони. Отже, з прийняттям законопроєкту №12093 військовозобов'язані зможуть:

* Сплачувати штрафи за кілька кліків через смартфон.

* Отримати знижку 50% при швидкій оплаті (аналогічно до штрафів за порушення ПДР).

* Оновлювати свої дані в Реєстрі військовозобов'язаних одразу після оплати штраф.

Що важливо, українці за кордоном теж зможуть скористатися цими новими можливостями. Для них будуть доступні функції оновлення свої даних дистанційно та оплати штрафу онлайн, що дозволить уникнути проблем із документами.

Що ще передбачає законопроєкт №12093?

Серед інших норм, цей документ також запроваджує можливість для військовозобов'язаних самостійно звертатися до ТЦК через «Резерв+» для уточнення своїх даних.

Однак не всі нові норми законодавства орієнтовані на полегшення життя військовозобов'язаних. ТЦК також отримають розширені повноваження:

* Спрощену процедуру накладання штрафів - ТЦК зможуть робити це без складення протоколу.

* Прискорення блокування рахунків ухилянтів.

Навіщо сплачувати штраф від ТЦК?

Варто зауважити, що наявність претензій від ТЦК створює чимало проблем військовозобов'язаним. Як очікується, внесення змін в законодавство дозволить уникнути або пом'якшити деякі з них. Отже, при добровільному визнанні порушення та оплаті через «Резерв+», штраф становитиме 8 500 грн (50% від мінімального розміру). Завдяки змінам молоді люди віком 18-25 років зможуть без проблем отримати документи в паспортних сервісах. Водночас українці за кордоном уникнуть блокування рахунків та арешту майна.

Законопроєкт вже підтримав профільний комітет ВРУ, тож тепер його має ухвалити парламент та підписати президент, щоб ці зміни запрацювали.

Варто зауважити, що деякі штрафи ТЦК можна успішно скасувати через суд. Суди в більшості випадків стають на бік позивачів. Хоча бувають інші ситуації. ТЦК оштрафував чоловіка на 17 тис. грн через відсутність паперового ВОД та QR-коду в «Резерв+».