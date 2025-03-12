Рада хоче підвищити оклади поліцейських

Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт №6506-1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Документ закріплює мінімальний, гарантований рівень посадового окладу поліцейського як головну складову загального розміру грошового забезпечення.

Як пише Укрінформ, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 94 Закону "Про Національну поліцію" та встановити, що грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції тощо.

Передбачається, що розмір грошового забезпечення поліцейського має враховувати його посаду, спеціальне звання, строк служби в поліції, інтенсивність та умови служби, кваліфікацію, наявність наукового ступеня та/або вченого звання.

Складовими грошового забезпечення поліцейського мають бути: посадовий оклад, щомісячна надбавка за вислугу років, доплати за спеціальне звання, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, за науковий ступінь та/або вчене звання та премії.

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.