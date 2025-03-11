Закон «Про рекламу» пройшов перше читання у Раді

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Законодавча ініціатива була підтримана 233 голосами народних депутатів.

Метою законопроєкту є удосконалення системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері реклами з урахуванням правозастосовчої практики та з урахуванням змін ринку, спричинених стрімким зростанням сегменту цифрової реклами, а також розвитком цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту.

Пропонується узгодити положення Закону «Про рекламу» щодо недопущення дискримінаційної реклами. До критеріїв пропонується додати гендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію.

Також документом пропонується, щоб розміщені на замовлення матеріали з висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування мали містити відомості про те, що матеріал був розміщений на підставі договору між розповсюджувачем інформації та відповідним замовником.

Водночас проєктом закону пропонується заборонити неправомірне використання діпфейків у рекламі, а також визначити порядок спільного та саморегулювання щодо відповідального використання систем штучного інтелекту в рекламі. Пропонується заборонити використання персональних даних осіб без їхньої згоди, зокрема в разі генерації голосу чи зображень.

Також законотворці пропонують систематизувати обмеження щодо реклами та щодо прямої реклами алкогольних напоїв, торговельних марок, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, заборонити рекламу щодо цього, спрямовану на неповнолітніх.