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Рада підтримала впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців - нардеп

14:36 11.03.2025 |

Право

 

Верховна Рада підтримала впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада прийняла №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад", - написав Железняк у Телеграм.

За його словами, за закон про внесення змін до закону про державну службу щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад проголосували в цілому 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Він розповів, що під час обговорення законопроєкту, "пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ (Державна аудиторська служба України - ІФ-У) і злетіли правки щодо підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки".

"Так само не пройшла правка про зарплати апарату Верховної Ради України (можливість встановлювати надбавку за вислугу років більше 30% окладу працівникам апарату ВРУ)", - відзначив Железняк.

Відповідно до плану України в рамках ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility прийняття цього законопроекту було передбачено у І кварталі 2025 р.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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