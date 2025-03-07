В Україні хочуть заборонити росіянам користуватися надрами - законопроєкт пройшов комітет ВР

Комітет з питань правової політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності Українського народу".

Про це повідомляє прессслужба Верховної Ради, передає Укрінформ.

"5 березня відбулось засідання Комітету, на якому розглянуто проєкт Закону №9218, поданий народним депутатом України М. Стефанчуком... За результатами обговорення, комітет вирішив рекомендувати ВР прийняти законопроект за основу з урахуванням вимог частини першої статті 116 Регламенту", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Цивільного, Земельного, Водного, Лісового кодексів, Кодексу України про надра, Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України".

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом пропонується встановити, що "громадяни держави-агресора, юридичні особи та міжнародні об'єднання і організації, створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора, а також держава-агресор не мають права володіти та/або користуватися природними об'єктами права власності Українського народу".

"Зазначені особи, які володіють та/або користуються природними об'єктами права власності Українського народу (землею, земельними ділянками, лісами, надрами) зобов'язані відчужити право власності та/або користування такими об'єктами протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону, а також забороняється здійснення відповідними особами спеціального водокористування, користування водними об'єктами на умовах оренди, здійснення будь-якої діяльності у виключній (морській) економічній зоні України", - йдеться у повідомленні.

У Комітеті наголошують, що прийняття законопроєкту сприятиме захисту природних об'єктів права власності Українського народу від зловживань з боку держави-агресора та підконтрольних їй осіб та сприятиме утвердженню особливої цінності природних ресурсів і національних багатств України.