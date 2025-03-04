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Зеленський підписав закон про публічні інвестиції. Це було однією з вимог МВФ та ЄС
15:48 04.03.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державних інвестицій, виконавши одну із умов отримання фінансування від ЄС та МВФ.
Відповідний урядовий законопроєкт №12245 повернуто з підписом голови держави 3 березня, повідомляється на сайті парламенту.
Верховна Рада прийняла цей закон у другому читанні 16 січня, його ухвалення було одним із зобов'язань України у межах Угоди про асоціацію з ЄС, перед Європейською Комісією, а також умовою продовження співпраці з МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF), пояснювали у Міністерстві фінансів.
Законом вноситься низка змін до Бюджетного кодексу, спрямованих на покращення управління публічними інвестиціями, врахування гендерного підходу в бюджетному процесі та уточнення норм щодо питань державного внутрішнього фінансового контролю.
Зокрема, запроваджуються нові визначення понять "публічні інвестиції", "публічний інвестиційний проект" та "програма публічних інвестицій", "єдиний проектний портфель публічних інвестицій". Це допоможе чіткіше визначити джерела фінансування та процедури реалізації публічних інвестиційних проектів, включаючи залучення кредитів та позик від іноземних партнерів, пояснювали у Мінфіні.
Для цього закон передбачає оновлення процедур планування та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій, що сприятиме більш ефективному використанню державних коштів.
Окрім того, у документі передбачена низка змін, покликаних актуалізувати положення Бюджетного кодексу із ухваленим Верховною Радою держбюджетом на 2025 рік та внесеними змінами до галузевих законодавчих актів.
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