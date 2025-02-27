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АНАЛІТИКА

Рада прийняла за основу програму поводження з радіоактивними відходами - Міндовкілля

15:48 27.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада прийняла за основу закон "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами", повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Законопроєктом пропонується затвердити Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами, метою якої є створення та розвиток цілісної системи поводження з радіоактивними відходами України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як зазначається, програмою визначено перелік завдань і заходів, необхідних для розбудови відповідної інфраструктури довгострокового зберігання та захоронення радіоактивних відходів. Вона розрахована на вісім років - з 2025 по 2032 рр.

"Програма як ніколи актуальна й необхідна, адже це вклад в безпеку сьогодення та майбутнього. Крім того, вона є дороговказом для міжнародних партнерів, які готові робити інвестиції в радіаційну безпеку не лише України, а й світу. Реалізація програми дасть змогу вдосконалити способи поводження з радіоактивними відходами нашої держави",- наводяться в повідомленні слова міністра Світлани Гринчук.

Законопроєкт "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" № 12356 від 23.12.2024 внесено Кабінетом міністрів України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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