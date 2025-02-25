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АНАЛІТИКА

Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

17:21 25.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні у вівторок підтримала в першому читанні законопроєкт №9383, який передбачає скасування автоматичного продовження патентів на лікарські засоби в умовах воєнного стану.

Як повідомляє парламентський комітет здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування на своїй сторінці в Facebook, законопроєкт направлений на те, щоб врегулювати ситуацію, яка склалася після ухвалення на початку війни в 2022 році закону, котрий продовжив дію всіх майнових прав до завершення воєнного стану. Це рішення спростило тоді доступ до державних послуг, однак згодом призвело до штучного продовження патентів на лікарські засоби, обмежуючи конкуренцію на ринку та стримуючи виробництво генеричних препаратів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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