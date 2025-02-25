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АНАЛІТИКА

Рада дозволить ветеранам не оформлювати автоцивілку на цей рік. З початку року вона подорожчала вдвічі

14:36 25.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" щодо удосконалення надання послуг для певних категорій осіб".

Відповідний законопроєкт №12295-д у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 279 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

У пояснювальній записці до проєкту документа зазначається, що оновленим законом "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який набув чинності з 1 січня 2025 року, було скасоване право учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності на повне звільнення від оплати страхового платежу (внеску, премії).

Тому наразі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни I-II груп та постраждалі учасники Революції Гідності, мають право на зменшення лише на 50% розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування, а особи з інвалідністю внаслідок війни III групи взагалі не мають пільг з укладення внутрішніх договорів автоцивілки.

Тому законом пропонується встановити на період дії воєнного стану та на весь рік (до 31 грудня) після його припинення чи скасування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності такі особливості укладення внутрішніх договорів страхування:

* по 31 грудня 2025 року звільнити таких осіб від обов'язкового укладення внутрішнього договору страхування;

* з 1 січня 2026 року звільнити таких осіб від сплати страхового платежу за внутрішнім договором страхування.

Як повідомлялося, із 1 січня 2025 року набрали чинності більшість положень оновленого закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зокрема, ліміти виплат за шкоду життю та здоров'ю внаслідок ДТП зросли із 320 тисяч до 500 тис гривень, а за пошкоджене майно - із 160 тис. до 250 тис. грн.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон ще у червні 2024 року. Зокрема, він передбачає:

* поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

* пришвидшення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

* запровадження можливості прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

* розширення застосування "європротоколу" - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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