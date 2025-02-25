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Рада прийняла закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни з пропозиціями президента - нардеп
14:32 25.02.2025 |
Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав під час війни, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
Як написав Железняк у Телеграм, закон (№12378) про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану з пропозиціями глави держави в цілому підтримали 267 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану 15 січня. Згідно картки законопроєкту, президент повернув документ у парламент 30 січня зі своїми пропозиціями. Президент не погоджується із редакцією нових частин ст. 2 та 7 закону, оскільки вони не можуть бути предметом регулювання відповідного закону, а тому потребують виключення. Згідно з цими статтями, в період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ можуть направлятися до інших держав, а президент України приймає рішення про таке направлення, крім випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави, що здійснює збройну агресію проти України, для відбиття такої агресії. Зеленський обгрунтував свої пропозиції тим, що дані положення регулюють Конституція та інші закони.
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