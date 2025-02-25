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Рада ухвалила закон про стимулювання благодійності
13:32 25.02.2025 |
Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт №12328-д, згідно з яким збільшено ліміт благодійних внесків для підприємств з 4% до 8% від прибутку.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Законопроєкт передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ у період дії правового режиму воєнного стану.
Документом пропонується до кінця календарного року, у якому відбудеться припинення воєнного стану, подвоїти ліміт благодійних внесків для підприємств із 4% до 8% від прибутку.
Таким чином, підприємства зможуть спрямовувати до 8% прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження, але за умови, що з цієї суми більш ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано благодійним організаціям.
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