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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про стимулювання благодійності

13:32 25.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт №12328-д, згідно з яким збільшено ліміт благодійних внесків для підприємств з 4% до 8% від прибутку.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ у період дії правового режиму воєнного стану.

Документом пропонується до кінця календарного року, у якому відбудеться припинення воєнного стану, подвоїти ліміт благодійних внесків для підприємств із 4% до 8% від прибутку.

Таким чином, підприємства зможуть спрямовувати до 8% прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження, але за умови, що з цієї суми більш ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано благодійним організаціям.
За матеріалами: Економічна правда
 

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