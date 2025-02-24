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АНАЛІТИКА

Шмигаль: Україні потрібно півтора року для імплементації всіх необхідних євродиректив

17:53 24.02.2025 |

Право, Політика

 

Україна здатна за півтора року імплементувати всі директиви, необхідні для вступу до ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна рухається до членства в ЄС "швидше за інші країни, оскільки ми всі об'єднані цією метою".

Шмигаль переконаний, що Україні необхідно "рік-півтора" для імплементації всіх необхідних директив ЄС.

"А далі, ми сподіваємося, що і ЄС буде діяти так само швидко. Це рух у дві сторони. Україна прискорила свій рух в бік ЄС. І ми очікуємо, що і європейська сторона буде діяти так само", - пояснив він.

Зокрема, Денис Шмигаль висловив сподівання, що вже цього року Україна відкриє переговори по всіх шести переговорних кластерах.

"У нас є домовленості про відкриття трьох, але ми сподіваємося, що будуть відкрити шість", - заявив він.

Голова українського уряду також висловив сподівання, що окремі країни-члени ЄС не будуть блокувати рух України до членства.

"По Словаччині ми не маємо тут проблем - вони підтримують наш вступ до ЄС. По Угорщині є певні моменти, але ми успішно працюємо по імплементації європейського законодавства по захисту нацменшин",- резюмував Шмигаль.

Стаття на тему:

19.02.2025 Адаптація українського законодавства до європейського може зайняти 3-4 роки - Корнієнко
Перший віце-спікер розповів, що належить адаптувати до європейського законодавства від 500 до 700 законів і дуже багато підзаконних актів (на кожен закон може бути 3-4 підзаконних регуляторних актів).

Раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.

Нагадаємо, в середині лютого медіа з посиланням на джерела повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого кластера з Україною у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала процес вступу України в ЄС. Угорщина вимагала розширити перелік умов, висунутих на адресу України.
Ключові теги: ЄС
 

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