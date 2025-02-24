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Шмигаль: Україні потрібно півтора року для імплементації всіх необхідних євродиректив
Україна здатна за півтора року імплементувати всі директиви, необхідні для вступу до ЄС.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, Україна рухається до членства в ЄС "швидше за інші країни, оскільки ми всі об'єднані цією метою".
Шмигаль переконаний, що Україні необхідно "рік-півтора" для імплементації всіх необхідних директив ЄС.
"А далі, ми сподіваємося, що і ЄС буде діяти так само швидко. Це рух у дві сторони. Україна прискорила свій рух в бік ЄС. І ми очікуємо, що і європейська сторона буде діяти так само", - пояснив він.
Зокрема, Денис Шмигаль висловив сподівання, що вже цього року Україна відкриє переговори по всіх шести переговорних кластерах.
"У нас є домовленості про відкриття трьох, але ми сподіваємося, що будуть відкрити шість", - заявив він.
Голова українського уряду також висловив сподівання, що окремі країни-члени ЄС не будуть блокувати рух України до членства.
"По Словаччині ми не маємо тут проблем - вони підтримують наш вступ до ЄС. По Угорщині є певні моменти, але ми успішно працюємо по імплементації європейського законодавства по захисту нацменшин",- резюмував Шмигаль.
Стаття на тему:
19.02.2025 Адаптація українського законодавства до європейського може зайняти 3-4 роки - Корнієнко
Перший віце-спікер розповів, що належить адаптувати до європейського законодавства від 500 до 700 законів і дуже багато підзаконних актів (на кожен закон може бути 3-4 підзаконних регуляторних актів).
Раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.
Нагадаємо, в середині лютого медіа з посиланням на джерела повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого кластера з Україною у рамках переговорів про вступ до ЄС.
Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала процес вступу України в ЄС. Угорщина вимагала розширити перелік умов, висунутих на адресу України.
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