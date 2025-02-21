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АНАЛІТИКА

Україна наближає законодавство у сфері морського транспорту до стандартів ЄС

13:55 21.02.2025 |

Право

 

У межах підготовки до двосторонніх зустрічей з ЄС за переговорним розділом 14 "Транспортна політика" Україна розпочала пре-скринінг відповідності вітчизняного законодавства у сфері морського транспорту європейським стандартам.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба взяв участь у зустрічі з представниками директоратів Єврокомісії з мобільності й транспорту (DG Move) та питань сусідства і переговорів про розширення (DG Near). Під час зустрічі, в якій взяли участь ключові експерти підприємств морського транспорту України, стартував пре-скринінг українського законодавства у цій сфері», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обговорення відбулося в межах підготовки до двосторонніх скринінгових зустрічей у червні 2025 року за переговорним розділом 14 "Транспортна політика". Це частина процесу оцінки відповідності українського законодавства вимогам і стандартам Європейського Союзу. Пре-скринінг є одним із ключових етапів переговорів про вступ України до ЄС.

Під час зустрічі її учасники розглянули директиви та законодавчі акти щодо торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах, мінімальних санітарно-гігієнічних вимог і вимог для покращення медичного обслуговування на борту суден, мінімального рівня підготовки моряків, нагляду за дотриманням морського законодавства України та міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства на морських суднах тощо.

Наступний етап - отримання рекомендацій від європейських партнерів, що сприятиме подальшій адаптації українського законодавства у сфері морського транспорту до європейських норм.
 

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