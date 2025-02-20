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Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя
Григорій Усик став головою Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомляє пресслужба відомства.
"Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року 14 голосами", - йдеться у повідомленні в четвер.
Як повідомляється, Григорій Усик - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.
Він обіймав посаду Голови ВРП відповідно до законодавства два роки - з 23 січня 2023 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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