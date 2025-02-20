Експредставник BNP Paribas добився рішення Верховного Суду щодо скасування санкцій України проти нього

Француз Дюрей Луі-Мішель (Duray Louis-Michel), який до 2022 року багато років працював у BNP Paribas, виграв у першій інстанції Верховного Суду ініційовану ним справу проти президента України Володимира Зеленського щодо скасування введених проти француза українських санкцій.

"Визнати протиправним та нечинним указ президента України від 19 лютого 2023 року №82/2023 ... у частині введення в дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо ОСОБА_1 - позиція 273 у Додатку 1 до Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 19 лютого 2023 року", - сказано у рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 10 лютого цього року.

Рішення Верховного Суду як суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення для набрання чинності має бути підтверджено Великою Палатою Верховного Суду. На подачу апеляційної скарги надається 30 днів із дня складення повного судового рішення.

Згідно із матеріалами справи, Луі-Мішель подав скаргу до Верховного Суду 16 серпня 2023 року, а 25 вересня до справи у якості третіх осіб був залучений ініціатор санкцій Національний банк України, а також РНБО.

Француз відзначав, що станом на дату застосування санкцій він вже кілька років не перебував на посаді члена Ради директорів чи будь-якій іншій посаді у ТОВ "Сетелем Банк", бо ще 13 жовтня 2020 року був звільнений з вищевказаної посади. В якості доказу суд прийняв витяг з Рамкової угоди, укладеної 13 жовтня 2020 року між АТ "Сбербанк Росії" та BNP Paribas S.A., BNP Paribas Personal Finance S.A., Cofica Bail S.A. тa Leval 20 S.A.S.

Національний банк заперечував проти зняття санкцій, але суд став на сторону позивача.

За наявними у агентства "Інтерфакс-Україна" даними, це перше відоме подібне рішення суду щодо визнання противоправним та нечинним введення персональних санкцій проти конкретної людини.

По відношенню до Луі-Мішель рішенням РНБО та указом президент від 19 лютого 2023 року було застосовано шість санкцій терміном на 10 років: від блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборони в'їзду на територію України.