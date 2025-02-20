ЄБА закликала Раду ухвалити законопроєкт про ринок деревини

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулась до президента України, Верховної Ради та профільних міністерств із проханням ухвалити законопроєкт №4197-д "Про ринок деревини", повідомила пресслужба асоціації.

"Законопроєкт за своїм змістом є євроінтеграційним та визначає правові, економічні та організаційні засади ринку деревини. Зокрема продажу лісоматеріалів необроблених та деревини паливної для забезпечення потреб учасників ринку на принципах вільної та добросовісної конкуренції та сталого використання лісових ресурсів", - пояснили в ЄБА.

В асоціації додали, що підтримують прийняття документу, оскільки в ньому враховані основні пропозиції бізнесу, зокрема, принцип каскадності біржових аукціонів з продажу деревини. Він передбачає як підвищення, так і пониження стартової ціни, що сприяє прозорій конкуренції.

Згідно запропонованого законопроєктом алгоритму, продаж деревини здійснюватиметься на основних торгах на підвищення ціни (доступні виключно для переробних підприємств), на повторних - залишком деревини на пониження ціни (доступні також виключно для переробних підприємств). При цьому додаткові торги доступні для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з деревиною, а повторні додаткові торги - для всіх суб'єктів господарювання.

Крім того, законопроєктом передбачено надання першочергово права купівлі вітчизняним переробним компаніям деревини на біржових аукціонах. Це дозволить захистити вітчизняних виробників від ймовірних зловживань інших учасників ринку, переконані в ЄБА.

При цьому мораторій на експорт необробленої деревини документом збережено, що, на думку бізнес-об`єднання, дозволить вітчизняним переробним компаніям ще більше інвестувати кошти у власне виробництво, наймати більшу кількість працівників, розвиваючи ринок праці, а також збільшити суму сплачених податків.

Додатково, законопроєкт врегульовує повноваження державних відомств щодо регулювання ринку, розрахунок вартості стартової ціни на деревину, функціонування відповідного державного реєстру, вимоги до учасників ринку, питання відчуження деревини для потреб збройних сил та на соціальні потреби.

Експерти ЄБА подякували за врахування пропозицій бізнесу і висловили впевненість, що прийняття законопроєкту у поточній редакції забезпечить ефективне регулювання ринку деревини з урахуванням потреб як представників бізнесу, так і держави.