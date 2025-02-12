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АНАЛІТИКА

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про вдосконалення роботи АРМА

14:35 12.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12374-д, який має на меті усунути прогалини та корупційні ризики у законодавстві, що регулює діяльність Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Рада підтримала нашу версію №12374-д щодо реформи АРМА. За основу - 233», - йдеться в повідомленні.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, метою його прийняття є створення умов для економічно ефективного та корупційно невразливого управління арештованими активами і виправлення існуючих інституційних недоліків, які перешкоджають АРМА ефективно виконувати покладені на нього функції.

Так, згідно з рішенням Рахункової палати від 25 грудня 2024 року, наразі результати діяльності АРМА не повною мірою відповідають очікуванням, які передбачали запровадження прозорих і ефективних механізмів формування та реалізації державної політики у сфері управління такими активами.

Депутати пропонують запровадити механізм залучення до управління активами професійних управителів з числа арбітражних керуючих та приватних виконавців. Також є пропозиція автоматизувати систему визначення управителя активами.

Крім того, в управління АРМА пропонується передавати активи, вартість яких вірогідно перевищує порогове значення (більш як 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) та управління якими є економічно обґрунтованим.

Серед іншого законопроєктом запропоновано запровадити прозору процедуру відбору голови АРМА та ініціювати незалежну зовнішню систему оцінки ефективності діяльності установи.
 

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