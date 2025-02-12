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Рада схвалила за основу законопроект про факторинг - голова парламентського комітету
14:05 12.02.2025 |
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12306 щодо вдосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів, котрі стосуються надання факторингових послуг, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він нагадав, що положення законопроекту спрямовані на: імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, запровадження держреєстрації відступлення права вимоги, визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги, предмету та змісту договору факторингу.
За словами Гетманцева, документ також розмежовує регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю
"Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу", - уточнив очільник комітету Ради.
На думку Гетманцева, ухвалення вищезгаданого законопроекту наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників і дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності, що сприятиме прозорості ринку факторингу в країні.
Як повідомлялося, комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 23 січня 2025 року рекомендував народним депутатам ухвалити законопроєкт №12306 про факторинг за основу.
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