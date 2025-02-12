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АНАЛІТИКА

Рада прийняла закон про держреєстрацію ліків

13:59 12.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада прийняла у цілому зміни до закону про лікарські засоби щодо державної реєстрації ліків.

За відповідний законопроєкт №11493 у середу проголосували 250 депутатів.

Закон, зокрема, передбачає спрощену реєстрацію ліків, які вже зареєстровані у Великій Британії, країнах ЄС або у переліках ВООЗ, а також ліків, які включені до плану президента США по боротьбі з ВІЛ.

Реєстраційні свідоцтва видаватимуть на п'ять років.

Як повідомлялося, на засіданні у вівторок, 11 лютого, парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування переглянув своє рішення, прийняте напередодні, щодо законопроєкту про особливості державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповувати уповноважені суб'єкти у сфері охорони здоров'я, та запропонував нову редакцію до другого читання.

Остаточна рекомендована до другого читання редакція передбачає, що виробники та імпортери лікарських засобів повинні постачати один препарат кожному покупцю в обсязі, який не перевищує 20% річного доходу від його продажу. При цьому дія цієї норми не поширюється на ДП "Медзакупівлі" та інноваційні/оригінальні лікарські засоби. Якщо ж суб'єкти господарювання не викупили весь дозволений обсяг, виробник або імпортер має право реалізувати понад 20% тим, у кого є вищий платіжний попит.

До другого читання до законопроєкту надійшло 134 поправки, з яких за результатами консультації з МОЗом і стейкхолдерами було підготовлено п'ять консолідованих поправок. Вони, зокрема, передбачають вдосконалення ведення реєстру препаратів, нові визначення "аптека" та "аптечна мережа", а також запровадження Національного каталогу цін на лікарські засоби, який визначатиме граничні ціни виробників та імпортерів на основі референтного ціноутворення.

У грудні 2024 року парламентський комітет здоров'я нації вирішив перенести на наступний рік розгляд законопроєкту №11493, який у листопаді ухвалили в першому читанні (до другого читання надійшло 134 поправки). Причиною перенесення були побоювання, що законопроєкт створить можливість для закупівлі на кошти держбюджету низькоякісних та малоефективних препаратів і призведе до штучного дефіциту ліків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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