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Рада встановила Національний день молитви - 24 лютого, інформує нардеп

13:56 12.02.2025 |

Право, Україна

 

Верховна Рада встановила Національний день молитви 24 лютого, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого", - написав Железняк в Телеграм.

За його словами постанову підтримали 255 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Він також повідомив, що Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке почнеться з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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