Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада внесла зміни до закону про держтаємницю

13:28 12.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до ст. 8 закону про державну таємницю (№1139), повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада підтримала законопроєкт про державну таємницю (№11394). До державної таємниці тепер віднесуть інформацію про організацію, стан і плани забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури та інформацію про створення матеріально-технічного резерву для реагування та ліквідації наслідків на об'єктах критичної інфраструктури", - написав Гончаренко в Телеграм.

За його словами, в цілому законопроєкт підтримали 290 депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7927
  0,1231
 0,30
EUR
 1
 43,3557
  0,3443
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3529  0,06 0,15 42,0075  0,11 0,25
EUR 42,8729  0,13 0,30 43,6171  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,09 0,22 41,8150  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес