Рада відтермінувала строк проходження ВЛК обмежено придатним до військової служби

Верховна Рада прийняла в цілому закон, який пролонгує строк проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) до 5 червня 2025 р обмежено придатними до військової служби, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада прийняла одразу в цілому №12457 - щодо обов'язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення... Тобто перенесли строк проходження ВЛК до 05.06.25", - написав Железняк в Телеграм.

За словами Железняка, законопроект в цілому підтримали 313 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно закону, громадяни України віком від 25 до 60 років , які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 р. (раніше був встановлений строк до 04 лютого 2025 р.)