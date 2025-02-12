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Рада відтермінувала строк проходження ВЛК обмежено придатним до військової служби
12:06 12.02.2025 |
Верховна Рада прийняла в цілому закон, який пролонгує строк проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) до 5 червня 2025 р обмежено придатними до військової служби, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Рада прийняла одразу в цілому №12457 - щодо обов'язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення... Тобто перенесли строк проходження ВЛК до 05.06.25", - написав Железняк в Телеграм.
За словами Железняка, законопроект в цілому підтримали 313 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.
Згідно закону, громадяни України віком від 25 до 60 років , які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 р. (раніше був встановлений строк до 04 лютого 2025 р.)
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