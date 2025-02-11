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АНАЛІТИКА

Рада схвалила за основу законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

17:10 11.02.2025 |

Право

 

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №12117 щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків (ІП), повідомив співавтор цієї законодавчої ініціативи, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Головна мета законопроєкту, як і всього законодавства про індустріальні парки, - сприяти будівництву в Україні нових заводів. В ІП попри війну побудували та будують 25 заводів. Надалі ця цифра зростатиме", - зазначив він на Facebook-сторінці.

За його словами, потреба в законодавчих новаціях викликана розвитком ІП, який розпочався вже під час війни завдяки прийнятому в 2021-2022 роках законодавству.

Законопроєкт передбачає переважно технічні вдосконалення, зокрема чітке розмежування функцій субʼєктів індустріального парку, надання можливості ініціатору ІП водночас бути керуючою компанією, розширення переліку видів діяльності учасника (зокрема можливість власної генерації електроенергії) і переліку обʼєктів, які можна розмістити в межах ІП (сторіджі та інші обʼєкти альтернативної енергетики).

Документ також впроваджує поняття екоіндустріального парку, врегульовує правила розміщення інших обʼєктів, окрім промислових (навчальні центри, заклади громадського харчування тощо).

Також розширено перелік країн, щодо яких впроваджено обмеження із залучення інвестицій: до Росії додається Білорусь та Іран.

Передбачається врегулювання процедури зміни площі ІП, удосконалення процедури вибору керуючої компанії, а також керуючій компанії надається можливість скористатися держпрограмою доступних кредитів "5-7-9".

За інформацією на сайті парламенту, законопроект №12117 прийнято за основу з доопрацюванням положень 244 голосами народних депутатів.

Як повідомлялося, наразі у Реєстр індустріальних (промислових) парків внесено 101 парк (два - цього року).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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